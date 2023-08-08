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Матчи Динамо и Днепра-1, влияние на корзины, потенциальные соперники для наших. О еврокубковых матчах недели

Лига Чемпионов
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Анонс первых матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Матчи Динамо и Днепра-1, влияние на корзины, потенциальные соперники для наших. О еврокубковых матчах недели

UEFA

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

До группового этапа сетка европейских турниров уже известна – осталось только играть. Украина сохраняет представительство в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, где на неделе пройдут два матча. Каждая игра – это борьба за очки в Таблице коэффициентов.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 10.08.2023

  • "Славия" (Чехия) 20:00 "Днепр-1" (Украина).

Лига конференций. 10.08.2023

  • "Арис" (Салоники, Греция) 21:15 "Динамо" (Киев, Украина).

В Лиге чемпионов продолжают борьбу за бонусы представители конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Почти каждый матч третьего квалификационного раунда представляет тот или иной интерес для Украины. Не обходится и без определенных "конфликтов". Те клубы, чье продвижение сеткой Лиги чемпионов не выгодно Украине, могут опускаться в Лигу Европы или Лигу конференций, потенциально влияя там на позиции украинских клубов в борьбе за высокие корзины. Однако самое важное – это очки в Таблицу коэффициентов, а все остальное – производное.

Лига чемпионов. 08.08.2023

  • "Копенгаген" (Дания) 21:00 "Спарта" (Чехия)*;
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 "Мольде" (Норвегия);
  • "Брага" (Португалия) 22:00 "Бачка-Топола" (Сербия);
  • "Олимпия" (Словения) 22:00 "Галатасарай" (Турция).

Лига чемпионов. 09.08.2023

  • "Слован" (Словакия) 21:30 "Маккаби" (Хайфа, Израиль);
  • "Рейнджерс" (Шотландия) 21:45 "Серветт" (Швейцария).

* - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов в Таблице коэффициентов.

В некоторых матчах определяют потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 08.08.2023

  • "Ракув" (Польша) 21:00 "Арис" (Лимасол, Кипр) – определяется соперник для "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия);
  • ПСВ (Нидерланды) 21:30 "Штурм" (Австрия) – определяется потенциальный соперник "Серветта" (Швейцария);
  • АЕК (Афины, Греция) 21:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов. 09.08.2023

  • "Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Марсель" (Франция) – определяется потенциальный соперник "Бачка-Топола" (Сербия).

Кроме пары "Славия" – "Днепр-1", где помимо всего прочего определяется соперник "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, в Лиге Европы интересны матчи, где определяются потенциальные соперники представителей наших конкурентов.

Лига Европы. 10.08.2023

  • "Шериф" (Молдова) 20:00 БАТЭ (Беларусь) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия);
  • "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Генк" (Бельгия) – определяется соперник "Чукарички" (Сербия).

В Лиге конференций делаем выборку самых интересных матчей по тому же принципу: сначала матчи с участием конкурентов Украины, затем матчи, где определяются потенциальные соперники представителей конкурентов Украины. А уже в последнюю очередь те матчи, которые могут влиять на ситуацию с корзинами.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 09.08.2023

  • АЭК (Ларнака, Кипр) 20:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Лига конференций. 10.08.2023

  • "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 "Пюник" (Армения);
  • "Омония" (Кипр) 19:00 "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Сабах" (Азербайджан) 19:00 "Партизан" (Сербия);
  • "Виктория" (Чехия) 20:00 "Гзира" (Мальта);
  • "Нефтчи (Азербайджан) 20:00 "Бешикташ" (Турция) (потенциальные соперники "Динамо" в раунде плей-офф Лиги конференций);
  • "Русенборг" (Норвегия) 20:00 "Хартс" (Шотландия);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:30 "Левски" (Болгария);
  • "Аданадемирспор" (Турция) 21:00 "Осиек" (Хорватия);
  • "Ароука" (Португалия) 21:00 "Бранн" (Норвегия);
  • "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Марибор" (Словения);
  • FCSB (Румыния) 21:30 "Норшелланн" (Дания);
  • "Хиберниан" (Шотландия) 21:30 "Люцерн" (Швейцария).

Среди тех, где определяются потенциальные соперники, самая интересная, кроме пары "Нефтчи"/"Бешикташ", польско-словацкая пара:

Лига конференций. 10.08.2023

  • "Тобол" (Казахстан) 17:00 "Дерри Сити (Ирландия) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия);
  • "Сепси" (Румыния) 20:00 "Актобе" (Казахстан) – определяется потенциальный соперник "Буде-Глимта" (Норвегия);
  • "Санта Колома" (Андорра) 20:00 АЗ (Нидерланды) – определяется потенциальный соперник "Бранна" (Норвегия);
  • "Лех" (Польша) 21:00 "Спартак" (Трнава, Словакия) – определяется потенциальный соперник "Днепра-1" (Украина);
  • "Целье" (Словения) 21:00 "Неман" (Беларусь) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Твенте" (Нидерланды) 21:00 "Рига" (Латвия) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция);
  • "Легия" (Польша) 22:00 "Аустрия" (Австрия) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
  • "Хайдук" (Хорватия) 22:00 ПАОК (Греция) – определяется потенциальный соперник "Русенборга" (Норвегия).

Влияние на корзины

В Лиге Европы в тех матчах, где нет прямого интереса Украины в Таблице коэффициентов, есть несколько пар, где четко подразумевается, чей проход, а чей вылет будет полезен. Но есть те пары, где интересы накладываются друг на друга.

Лига Европы. 08.08.2023

  • "Астана" (Казахстан) 17:00 "Лудогорец" (Болгария) – обе команды могут влиять на снижение корзины "Днепра-1" как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Но на "Зарю" может влиять только "Лудогорец". Поэтому выгоден именно его переход в турнир рангом ниже.

Лига Европы. 10.08.2023

  • "Карабах" (Азербайджан) 19:00 ХИК (Финляндия) – обе команды могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Но на "Зарю" может влиять только "Карабах". Поэтому выгоден именно его переход в турнир рангом ниже.

Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" (в парах выделены не жирным):

Лига Европы. 10.08.2023

  • "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Хеккен" (Швеция);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Брейдаблик" (Исландия).

Могут влиять на понижение корзины "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):

Лига конференций. 09.08.2023

  • "Гент" (Бельгия) 21:00 "Погонь" (Польша).

Лига конференций. 10.08.2023

  • "Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Акурейри" (Исландия).

Могут влиять на понижение корзины "Зари" и "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):

  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Рапид" (Вена, Австрия) 22:00 "Дебрецен" (Венгрия).

Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):

  • "Дила" (Грузия) 20:00 АПОЭЛ (Кипр);
  • "Фарул" (Румыния) 20:30 "Флора" (Эстония);
  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Риека" (Хорватия);
  • "Балкани" (Косово) 21:45 "Линкольна Ред Импс" (Гибралтар).

Остальные матчи:

  • "Струга" (Северная Македония) 18:00 "Свифт" (Люксембург);
  • "Валмиера" (Латвия) 20:00 "Партизани" (Албания).

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Третий квалификационный раунд Лига конференций
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