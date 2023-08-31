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Днепр-1 - Спартак: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига конференций
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Решающий матч Днепра-1 – смотреть прямую трансляцию

Днепр-1 - Спартак: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" постарается во второй раз обыграть словацкий "Спартак", чтобы не остаться без группы Лиги конференций.

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Лига конференций, плей-офф, ответный матч

31 августа 2023. Кошице, “Кошицкая футбольная арена"

“Днепр-1” 21:00 “Спартак”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – 1+1, Footballhub

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Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Спартак
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В статье: телетрансляции Спартак (Трнава) СК Днепр-1 Лига конференций смотреть футбол онлайн
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