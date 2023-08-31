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Днепр-1 - Спартак: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Решающий матч Днепра-1 – смотреть прямую трансляцию
Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий
"Днепр-1" постарается во второй раз обыграть словацкий "Спартак", чтобы не остаться без группы Лиги конференций.
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Лига конференций, плей-офф, ответный матч
31 августа 2023. Кошице, “Кошицкая футбольная арена"
“Днепр-1” 21:00 “Спартак”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – 1+1, Footballhub
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - СпартакСмотреть трансляцию
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