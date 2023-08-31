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Днепр-1 пропустил от Спартака в экстратайме. Днепряне заканчивают матч вдевятером
Пока что проигрываем
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" в ответном матче квалификации Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы пропустил уже на 3-й минуте, после чего долго и нудно пытался отыграться. Это удалось сделать вов тором тайме после автогола словаков.
Матч перетек в экстратайм, где дела у днепрян расклеились.
Сначала прямую красную получил Бабенко, после чего "Спартак" на 106-й минуте все-таки затолкал второй гол. 1:2.
Ну а затем еще и Горин получил вторую желтую.
"Днепр-1" вдевятером пытается отыграться в оставшиеся 7-8 минут.
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