Днепр-1 пропустил от Спартака в экстратайме. Днепряне заканчивают матч вдевятером

"Днепр-1" в ответном матче квалификации Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы пропустил уже на 3-й минуте, после чего долго и нудно пытался отыграться. Это удалось сделать вов тором тайме после автогола словаков.

Матч перетек в экстратайм, где дела у днепрян расклеились.

Сначала прямую красную получил Бабенко, после чего "Спартак" на 106-й минуте все-таки затолкал второй гол. 1:2.

Ну а затем еще и Горин получил вторую желтую.

"Днепр-1" вдевятером пытается отыграться в оставшиеся 7-8 минут.