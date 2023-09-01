Все плохо, если вратари – лучшие игроки на поле. Об итогах плей-офф для Динамо, Днепра-1 и Зари

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

"Днепр-1" вылетел в Лигу пресс-конференций. "Динамо" расстроило выступлениями на европейской арене своих болельщиков, но не главного тренера. "Заря", казалось бы, выиграла, и ее стоит похвалить, но говорить хочется все равно о "Славии". Как всегда, еще больше мыслей – внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:37 – "Бешикташ" – "Динамо" (1:0);

07:34 – "Заря" – "Славия" (2:1);

10:28 – СК "Днепр-1" – "Спартак Трнава" (1:2);

16:30 – О результатах жеребьевки для "Шахтера" и "Зари";