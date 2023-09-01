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Шенол Гюнеш: Украинские команды сейчас в беде, как и Динамо в частности

Лига конференций
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Тренер Бешикташа - о матче с Динамо

Шенол Гюнеш: Украинские команды сейчас в беде, как и Динамо в частности

Фото: habervakti.com

Новина українською

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш подвел итоги ответного матча плей-офф раунда Лиги конференций против "Динамо" (1:0). Напомним, по сумме двух встреч (3:2, 1:0) турецкий клуб пробился в групповой этап турнира.

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"Хочу поблагодарить болельщиков, мы победили благодаря их энергии.

Хорошо, что команда показала на поле то, что мы готовили. Заслуженно победили. Преимущество в счете должно было быть больше. Все наши футболисты старались сыграть дисциплинированно и выполнить план на игру. Все двигались и помогали друг другу.

Украинские команды сейчас в беде, как и "Динамо" в частности. Пожелал им улучшения, особенно Луческу. У них трудные времена. В команде хорошие футболисты, команда старается играть, но мы помешали ей. В первом матче мы больше позволили показать "Динамо", – сказал Гюнеш.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Шенол Гюнеш
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Источник:
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