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Кривенцов: С Гентом постараемся немного отойти от нашей схемы и сыграть по-другому
В четверг Заря стартует в группе Лиги конференций
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Главный тренер "
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"О сопернике информации у нас достаточно. "Гент" – это один из старейших клубов Бельгии. На 50% команда состоит из легионеров. В команде есть 8 сборников разных стран. Команда играет в атакующий, агрессивный, контактный футбол, несмотря на соперника. У бельгийцев есть структура игры, от которой они не отходят. Поэтому завтра будет очень интересный матч.
На сколько "Заря" готова играть в новый футбол? Трудно об этом говорить. Надеюсь, что ребята все понимают. Учитывая структуру "Гента", мы постараемся немного отойти от нашей схемы и сыграть по-другому. А получится ли – покажет игра. Все ребята – молодцы. Хорошо тренируются и показывают себя профессионалами.
Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, защищающих Украину. Поэтому у команды будет запредельная самоотдача. А с каким счетом завершится матч – покажет только игра. "Гент" – на ходу, команда лидирует в чемпионате Бельгии. Они прошли три раунда квалификации и попала в группу Лиги конференций. Мы всех уважаем, но никого не боимся. "Заря" готова к этому противостоянию", - сказал Кривенцов.
Напомним, что матч "Заря – "Гент" пройдет в польском Люблине 21 сентября и начнется в 22:00 по Киеву.
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