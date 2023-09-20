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Кривенцов: С Гентом постараемся немного отойти от нашей схемы и сыграть по-другому

Лига конференций
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В четверг Заря стартует в группе Лиги конференций

Кривенцов: С Гентом постараемся немного отойти от нашей схемы и сыграть по-другому

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Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги конференций против бельгийского "Гента".

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"О сопернике информации у нас достаточно. "Гент" – это один из старейших клубов Бельгии. На 50% команда состоит из легионеров. В команде есть 8 сборников разных стран. Команда играет в атакующий, агрессивный, контактный футбол, несмотря на соперника. У бельгийцев есть структура игры, от которой они не отходят. Поэтому завтра будет очень интересный матч.

На сколько "Заря" готова играть в новый футбол? Трудно об этом говорить. Надеюсь, что ребята все понимают. Учитывая структуру "Гента", мы постараемся немного отойти от нашей схемы и сыграть по-другому. А получится ли – покажет игра. Все ребята – молодцы. Хорошо тренируются и показывают себя профессионалами.

Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, защищающих Украину. Поэтому у команды будет запредельная самоотдача. А с каким счетом завершится матч – покажет только игра. "Гент" – на ходу, команда лидирует в чемпионате Бельгии. Они прошли три раунда квалификации и попала в группу Лиги конференций. Мы всех уважаем, но никого не боимся. "Заря" готова к этому противостоянию", - сказал Кривенцов.

Напомним, что матч "Заря – "Гент" пройдет в польском Люблине 21 сентября и начнется в 22:00 по Киеву.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Гент
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
20.09.2023 в 23:32
Вас гент победит играючись!!!Ждите 3-4 гола))))
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