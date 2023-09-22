Кривенцов - о ничьей с Гентом: Результат положительный для нас

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов пообщался с журналистами после первой игры в Лиге конференций против бельгийского "Гента" (1:1).

- Это был первый матч квалификации, поэтому учитывая турнирную таблицу, которая только формируется, проигрывать нельзя было категорически. Команда эту задачу выполнила.

Что касается игры - "Гент", пока, является лидером бельгийского чемпионата. Команда демонстрирует активный, агрессивный, быстрый футбол, к которому мы были готовы. Можно считать, что результат положительный для нас, ребята активно работали в обороне, что не дало сопернику много играть у наших ворот. Было достаточно хороших моментов для реализации, но сегодня матч был достаточно шаткий - могли проиграть, а могли и победить.

- Последние минут 10 "Гент" активно играл возле штрафной "Зари". Это была Ваша установка, или просто уже не хватало сил?

- Нет, наоборот, мои просьбы были в том, чтобы как можно выше от наших ворот встречать соперника, а также проводить контратаки. Рассчитывал на то, что замены, смогут освежить нашу игру, усилить атакующий потенциал, но это, прежде всего, и не хватило для конечного положительного результата. В итоге, все же, результат хороший, и я им доволен.

- Вы были настроены на такой результат, или все же надеялись на максимум сегодня?

- Конечно же, мы надеялись и рассчитывали только на победу, но игра вносит свои коррективы. На данный момент играть в открытый, атакующий футбол с "Гентом" нам было трудно. Поэтому результат какой он есть.

- "Гент" в этом сезоне действует очень активно и агрессивно, как Вы говорили. Какие установки были к команде?

- Мы изучали соперника, посмотрели примерно 9-ь поединков, пытались как можно лучше изучить стиль их игры, а также рассматривали отдельных игроков. Была установка играть в активный футбол, но на данный момент, к открытому футболу с таким соперником сегодня мы были не готовы, - сказал Кривенцов.