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Издеваются. Гент положил четвертый сухой гол Заре. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено

Без слов

Издеваются. Гент положил четвертый сухой гол Заре. ВИДЕО

Фото: https://twitter.com/KAAGent

Новина українською

"Заря" играет свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".

Луганчанам нужна в этом матче только победа, вот только игра проходит катастрофически для "Зари".

На 20-й минуте "Гент" забил первый гол, а сразу после перерыва еще два.

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Но на этом бельгийцы не остановились, а на 75-й издевательски положили и 4-й, короткими пасами в чужой штрафной, комбинацию завершил Гендельман. Где защита "Зари"? Никто не знает.

4:0 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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miruk 81 (львів)
30.11.2023 в 21:43
Які вони немічні то просто капець
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Комментарии 1
miruk 81 (львів)
30.11.2023 в 21:43
Які вони немічні то просто капець
Ответить
0
0

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