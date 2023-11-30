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Издеваются. Гент положил четвертый сухой гол Заре. ВИДЕО
Без слов
Фото: https://twitter.com/KAAGent
"Заря" играет свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".
Луганчанам нужна в этом матче только победа, вот только игра проходит катастрофически для "Зари".
На 20-й минуте "Гент" забил первый гол, а сразу после перерыва еще два.
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Но на этом бельгийцы не остановились, а на 75-й издевательски положили и 4-й, короткими пасами в чужой штрафной, комбинацию завершил Гендельман. Где защита "Зари"? Никто не знает.
4:0 в матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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