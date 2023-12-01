Лига конференций. Уже известны 12 команд весенней части плей-офф

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций , по итогам которого стали известны 12 команд, которые вышли в весеннюю часть плей-офф турнира.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По итогам группового раунда ЛК в весеннюю часть турнира вышли:

Лилль (Франция)

Слован (Словакия)

Гент (Бельгия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Виктория (Польша)

Брюгге (Бельгия)

Буде Глимт (Норвегия)

Астон Вилла (Англия)

Фиорентина (Италия)

ПАОК (Греция)

Айнтрахт (Германия)

Серветт (Швейцария) - из группы Лиги Европы

Отметим, что еще 5 команд присоединятся к нашей когорте после последнего тура из групп Лиги конференций, а 7 - из групп Лиги Европы.

Напомним, что Заря заняла третье место в своей группе и за тур до финиша группового раунда потеряла шансы пробиться в евровесну.