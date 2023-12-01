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Лига конференций. Уже известны 12 команд весенней части плей-офф
Еще 12 команд присоединятся после последнего тура в группах
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 30 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа
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По итогам группового раунда ЛК в весеннюю часть турнира вышли:
- Лилль (Франция)
- Слован (Словакия)
- Гент (Бельгия)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Виктория (Польша)
- Брюгге (Бельгия)
- Буде Глимт (Норвегия)
- Астон Вилла (Англия)
- Фиорентина (Италия)
- ПАОК (Греция)
- Айнтрахт (Германия)
- Серветт (Швейцария) - из группы Лиги Европы
Отметим, что еще 5 команд присоединятся к нашей когорте после последнего тура из групп Лиги конференций, а 7 - из групп Лиги Европы.
Напомним, что Заря заняла третье место в своей группе и за тур до финиша группового раунда потеряла шансы пробиться в евровесну.
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