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Лига конференций. Уже известны 12 команд весенней части плей-офф

Лига конференций
Обновлено

Еще 12 команд присоединятся после последнего тура в группах

Лига конференций. Уже известны 12 команд весенней части плей-офф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций, по итогам которого стали известны 12 команд, которые вышли в весеннюю часть плей-офф турнира.

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По итогам группового раунда ЛК в весеннюю часть турнира вышли:

  • Лилль (Франция)
  • Слован (Словакия)
  • Гент (Бельгия)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Виктория (Польша)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Буде Глимт (Норвегия)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Фиорентина (Италия)
  • ПАОК (Греция)
  • Айнтрахт (Германия)
  • Серветт (Швейцария) - из группы Лиги Европы

Отметим, что еще 5 команд присоединятся к нашей когорте после последнего тура из групп Лиги конференций, а 7 - из групп Лиги Европы.

Напомним, что Заря заняла третье место в своей группе и за тур до финиша группового раунда потеряла шансы пробиться в евровесну.

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Маккаби (Тель-Авив) Астон Вилла (Бирмингем) Брюгге Фиорентина (Флоренция) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) ПАОК (Салоники) Виктория (Пльзень) Слован (Братислава) Гент Будё-Глимт Лилль
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