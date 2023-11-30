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Заря, проиграв Генту 1:4, упустила последние призрачные шансы на евровесну. Таблица

Лига конференций
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Очередной неудачный еврокубковый поход луганчан

Заря, проиграв Генту 1:4, упустила последние призрачные шансы на евровесну. Таблица

Фото: ФК Зоря Луганськ

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"Заря" сыграла свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".

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У луганчан перед матчем еще были математические шансы пробиться в евровесну, но они очень быстро испарились.

Украинская команда безвольно уступила 1:4 и никуда уже не выйдет.

Матч последнего тура с "Брейдабликом" превращается в формальность.

Заря, проиграв Генту 1:4, упустила последние призрачные шансы на евровесну. Таблица - изображение 1
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