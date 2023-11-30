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Заря, проиграв Генту 1:4, упустила последние призрачные шансы на евровесну. Таблица
Очередной неудачный еврокубковый поход луганчан
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" сыграла свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".
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У луганчан перед матчем еще были математические шансы пробиться в евровесну, но они очень быстро испарились.
Матч последнего тура с "Брейдабликом" превращается в формальность.
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