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ЛК. Гент – Заря 4:1. Когда цензурных слов не хватает

Лига конференций

Падение на дно продолжается

ЛК. Гент – Заря 4:1. Когда цензурных слов не хватает

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Непростое испытание ожидало украинцев в матче пятого тура Лиги концеренций. Подопечные Коваля в Генте на "Геламко Арене" играли против местной команды. Напомним, что игра первого тура завершилась вничью – 1:1.

Даже один набранный балл гарантировал нашим соперникам участие в плей-офф, но на ничью они играть не собирались. Подопечные Ван Газенбрука стремились завершить свою серию из двух ничьих в чемпионате Бельгии. На внутренней арене бельгийцы не проигрывают семь туров подряд (пять побед и две ничьи).

У "Зари" сейчас одна задача – как-то дотянуть до зимней паузы. Результаты команды не впечатляют – пять поражений за шесть матчей. У Лиги конференции луганчанам оставалось играть за свой престиж.

С первых минут хозяева прогнозируемо начали доминировать и могли открывать счет уже на седьмой минуте, но после прострела Фофаны мимо ворот пробил Кейперс. Постепенно украинцам удалось отвести игру от собственных ворот, не было таких провалов в защите, но все изменилось на 20-й минуте. После ошибки в центре поля мяч оказался у Фофаны, который из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Турбаевский не сумел сложиться и остановить мяч.

После пропущенного гола, украинцы пытались активнее играть в центре поля, но с выходом в атаку были существенные проблемы. Много ошибались подопечные Коваля в переходной фазе. Вспомнить можно разве что опасный прострел Антюха, но Герреро до мяча дотянуться не смог. "Гент" это не "Маккаби"... Этот соперник не дает свободных зон для быстрых атак. Счет первого тайма закономерен.

Начало второй половины встречи украинцы провалили. Выводы из матча против "Маккаби" не были сделаны. Сначала после прострела Фадиги мяч попал в Батагова и залетел в ворота – 0:2. Через шесть минут Орбан из-под ноги Боля пробил в угол ворот – 3:0. Отметим в этом эпизоде ошибку Снурницына, который не смог перехватить передачу на Фадигу. Грустно, грустно аж за край...

После активного старта хозяева успокоились, но ход игры они контролировали. В середине второго тайма на ровном месте травмировался голкипер "Гента" Поль Нарди, которого вынесли с поля на носилках. Похоже, что лечиться 29-летний вратарь будет долго. На 75-й минуте четвёртый гол пропустил Турбаевский. Гандельман из пределов штрафной пробил в дальний угол – 4:0. Хотелось, чтобы поскорее все это завершилось... Гол престижа гости все же забили. Денис Нагнойный пробил в правый нижний угол и мяч от рук голкипера залетел в ворота – 4:1.

Таким образом, "Заря" упускает даже математические шансы на выход из группы. С такой игрой невозможно решать какие-либо амбициозные задачи.

Лига конференций. 5-й тур

"Гент" - "Заря" 4:1

Голы: Фофана (20), Батагов (49), Орбан (55), Гандельман (75) - Нагнойны (82)

"Гент" (стартовый состав): Норди, Фадига, Кандусс, Ватанабе, Нуриу Фортуна, Геркенс, Кумс, Гандельман, Фофана, Кейперс, Орбан

"Заря" (стартовый состав): Турбаевский, Снурницын, Боль, Джордан, Данченко, Чурко, Батагов, Азиангбе, Антюх, Кирюханцев, Герреро

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Комментарии
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Термит (Київ)
30.11.2023 в 22:25
Найкраща гра Зорі в цьому році була 2:1 зі Славією, але навіть після неї Бартуловичу не дали шансу. Після звільнення Кривенцова - повний колхоз.
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Комментарии 7
Термит (Київ)
30.11.2023 в 22:25
Найкраща гра Зорі в цьому році була 2:1 зі Славією, але навіть після неї Бартуловичу не дали шансу. Після звільнення Кривенцова - повний колхоз.
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0
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misterFurs (Чернигов)
30.11.2023 в 22:23
позорище
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
30.11.2023 в 22:03
Кроме разочарования нечего сказать о наших клубах, кроме ШД.
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Siren05 (Мариуполь)
30.11.2023 в 22:00
Такое впечатление, что Заря начинанет играть, когда счёт становиться 0:3. Начали появлятся и комбинации, и отборы, и атаки. Правда провалы в обороне тоже были постоянно. Подбор игроков в команде тем не менее неплохой, как для УПЛ. Но какой-то разброд в команде и для Еврокубков команда выявилась совсем неподготовленной. Но после зимней паузы, если прийдёт нормальный тренер, всё может наладиться.
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Andrumas (Düsseldorf)
30.11.2023 в 21:55
Нужно менять название с ФК Заря на ФК Х*йня.. действительно сумно аж за край в еврокубках в этом сезоне.. честь, желание достойно представить свою страну и чувство собственного достоинства есть только у футболистов Шахтёра.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.11.2023 в 21:50
Зоря про себе може сказати словами Яремчука:"Ми-дно!".
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Не люблю футбол (Хорол)
30.11.2023 в 21:50
В першу лігу,козли
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