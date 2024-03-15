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Лига конференций

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Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций

Лига конференций

Кто прошел в четвертьфинал?

Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images

Новина українською

После заключительных ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА определились все четвертьфиналисты турнира.

Список участников 1/4 финала ЛК:

  • Фенербахче
  • Фиорентина
  • ПАОК
  • Виктория Пльзень
  • Брюгге
  • Астон Вилла
  • Лилль
  • Олимпиакос

Жеребьевка четвертьфинала запланирована на 15 марта.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2024 в 01:35
Тут безумовний фаворит Астон Вілла.
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2024 в 01:35
Тут безумовний фаворит Астон Вілла.
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0
0
Hmelxni4anin (Хмельницкий)
15.03.2024 в 00:19
А нічого, що Тель-Авів грає додатковий час і програє в 2 м'яча.
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0
1
sasha popov (Новомосковськ)
15.03.2024 в 00:24
А вони в редакції мабуть бухають
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0
1

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