Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций
Кто прошел в четвертьфинал?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images
После заключительных ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА определились все четвертьфиналисты турнира.
Список участников 1/4 финала ЛК:
- Фенербахче
- Фиорентина
- ПАОК
- Виктория Пльзень
- Брюгге
- Астон Вилла
- Лилль
- Олимпиакос
Жеребьевка четвертьфинала запланирована на 15 марта.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2024 в 01:35
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО
- Нганну назвал причину поражения в бою с Джошуа
- Бывший хавбек Полесья может перейти в Днепр-1 - Источник
- Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 3