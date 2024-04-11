Олимпиакос - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Противостояние самых популярных клубов Греции и Турции — это событие, выходящее за рамки футбола. Вы ведь в курсе, какие между ними отношения? Стоит чиркнуть спичкой — и загорится.

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Само собой, это не гарантирует нам футбола топ-качества, но, поверьте, с эмоциями, энергией, атмосферой здесь будет даже лучше, чем на многих матчах ЛЧ.

Лига конференций. 1/4 финала, первый матч

11 апреля. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" 19:45 "Фенербахче"

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1