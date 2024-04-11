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Олимпиакос - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Олимпиакос - Фенербахче: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Олимпиакос - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Противостояние самых популярных клубов Греции и Турции — это событие, выходящее за рамки футбола. Вы ведь в курсе, какие между ними отношения? Стоит чиркнуть спичкой — и загорится.

Само собой, это не гарантирует нам футбола топ-качества, но, поверьте, с эмоциями, энергией, атмосферой здесь будет даже лучше, чем на многих матчах ЛЧ.

Лига конференций. 1/4 финала, первый матч
11 апреля. Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" 19:45 "Фенербахче"
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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