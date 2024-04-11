ЛК. Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0. Сбросили все на матч в Италии через неделю

1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч

11.04.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

"Виктория" Пльзень - "Фиорентина" 0:0

"Виктория" Пльзень: Едличка, Гранац, Гейда, Емелка, Ржезник (Палуска 90+6), Черв, Калвах, Каду, Шульц, Хори (Климент 90+4), Выдра (Траоре 62)

"Фиорентина": Террачано, Додо, Миленкович, Мартинес Куарта, Бираги, Артур Мело (Лопез 79), Мандрагора, Бельтран (Барак 70), Гонсалес (Иконе 84), Белотти (Нзола 70), Соттиль (Куаме 79)

Предупреждения: Каду 16, Ржезник 72, Хори 90+3 - Иконе 90

What'll happen in the second leg? ????#UECL pic.twitter.com/m8asZozwCY — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 11, 2024

Впервые в истории на футбольном поле в официальной игре встретились "Виктория" Пльзень и "Фиорентина". Знакомство одного человека с другим, а также первое время их общения - период не из легких. Ведь ты только приспосабливаешься к человеку, изучаешь его, начинаешь выстраивать отношения... Похоже, что в случае первой игры "Виктории" и "Фиорентины" - такая же ситуация.

Оба коллектива еще не проигрывали в еврокубках в этом сезоне, если говорить об основной части турнира (ведь все же одна осечка у фиалок была во время квалификации). И похоже, команды так не хотели прерывать эту серию, что выдали скучный первый матч четвертьфинала. Не стоит сбрасывать все на изменения в составах, которых, кстати, было немало. Причины у нас разные. Если у "Виктории" это, прежде всего, травмы и дисквалификации, то тренерский штаб "Фиорентины" произвел ротацию по собственному желанию.

Подчиняясь статусу соперника, чехи сразу сели в оборону. Для них играть вторым номером не проблема. Обороняться тем более. На групповом этапе они за 6 матчей пропустили лишь 1 гол. В 1/8 финала - 0. Насколько было грустно первых минут 25 - трудно даже описать. "Фиалки" просто перекатывали мяч по полю. Интересно, что первый серозный момент в игре возник от хозяев. Выдра пробил в левый нижний угол, но мяч в ворота не пошел.

Просто для понимания, "Фиорентина" в первом тайме владела мячом 73-мя процентами игрового времени. Но что с того, если ты не умеешь правильно им пользоваться. Можем вспомнить лишь 2 нормальных момента от гостей - дальний удар Куарты и какой-никакой удар головой Белотти. Ничего очень опасного, но вспомнить можно. Также отмечаем много брака у всех футболистов на поле (неточные передачи).

JUBILEUM ????????



Kapitán Lukáš Hejda dnes nastoupil do svého 3️⃣5️⃣0️⃣. utkání v dresu Viktorie Plzeň ✌????

Lukáši, klobouček a gratulace ???????????? pic.twitter.com/UvN8W0ZYfl — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 11, 2024

В тайме №2 ситуация улучшилась не слишком заметно. "Виктория" вообще забыла об ударах по воротам. Такое ощущение, будто они снова хотели сделать в двух играх 0:0 и выйти в следующий раунд благодаря пенальти (как это было в 1/8). Вполне возможно, что такой план действительно есть.

Было заметно, что Винченцо Итальяно дал игрокам в перерыве неплохую взбучку. Его эмоциональность на бровке это подтверждала. "Фиорентина" быстрее забегала, начала больше нацеливаться на ворота соперников. На 55-й минуте Бельтран разбудил всех, кто уснул, просматривая этот матч. Он нанес хороший выстрел в нижний правый угол ворот. Едличка в прыжке справился.

"Фиалки" атаковали всеми способами: короткими, длинными пасами, с флангов, через центр... Однако в завершающей стадии все было плачевно. В конце концов, матч завершился нулевой ничьей почти без намеков на голы. В Италии, наверное, "Фиорентина" будет пытаться играть в другой футбол. Ибо проходить "Викторию" они не только могут, а должны.