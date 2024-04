ЛК. Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0. Сбросили все на матч в Италии через неделю

1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч

11.04.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

"Виктория" Пльзень - "Фиорентина" 0:0

"Виктория" Пльзень: Едличка, Гранац, Гейда, Емелка, Ржезник (Палуска 90+6), Черв, Калвах, Каду, Шульц, Хори (Климент 90+4), Выдра (Траоре 62)

"Фиорентина": Террачано, Додо, Миленкович, Мартинес Куарта, Бираги, Артур Мело (Лопез 79), Мандрагора, Бельтран (Барак 70), Гонсалес (Иконе 84), Белотти (Нзола 70), Соттиль (Куаме 79)

Предупреждения: Каду 16, Ржезник 72, Хори 90+3 - Иконе 90

