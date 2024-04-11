ЛК. Астон Вилла – Лилль 2:1. Доги заслужили большего, но Уоткинс был против

Накануне этого противостояния команда Унаи Эмери выглядела как очевидный фаворит. Единственное, что могло сыграть с бирмингемцами злую шутку, так это отсутствие достаточной собранности и несерьезное восприятие самого турнира Лиги Конференций, впрочем если ты доходишь до четвертьфинала, то не думать о потенциальной победе в турнире, практически невозможно.

Несмотря на это, футболисты "Виллы" выглядели максимально несобранными и какими-то равнодушными во время исполнения гимна этого турнира, чего не скажешь о коллективе Паулу Фонсеки. "Лилль" понимал, зачем сюда приехал и чего хочет здесь достичь. С первых минут предматчевые впечатления от обеих команд воплотились и на зеленом газоне. Забрали мяч под свой контроль "доги" и проводили достаточно неплохие атаки, пользуясь высокой линией обороны своего соперника.

Особенно активным был Эдон Жегрова и Джонатан Дэвид, они вдвоем были едва ли не солистами своей воображаемой музыкальной группы. Пау Торрес вместе с Диего Карлосом выглядели растерянно и частенько играли просто на вынос, выбивая круглого куда подальше, не задумываясь о построении собственных атак. Однако этот старт от французов быстренько перебил Олли Уоткинс, который легко замкнул подачу с углового от Джона МакГинна. Интересно, что ребята Фонсеки оставили лучшего бомбардира хозяев поля просто свободным в своей штрафной площадке. И это 1:0, хотя казалось, что если кто-то и должен был забивать, то это "Лилль".

До конца первого тайма картина игры особо не менялась: классные проходы от Жегровы, попытки избежать офсайда и оформить выход один на один с Мартинесом от Дэвида, активность Гаральдссона. Несколько раз Эмилиано буквально спасал свою команду из последних сил и казалось, что гостям банально не везет, ведь они все делают правильно, вот только забить не получается.

Наверное, отсутствие какого-то результата на табло сильно подействовало на футболистов команды Паулу Фонсеки. Еще бы, подобное действительно дизморалит. На второй тайм они вышли уже без той энергии и позволили "вилланам" наконец-то свободно задышать у себя дома. Не то, чтобы бирмингемцы начали создавать момент за моментом, но они забрали круглого, начали бегать в позиционные атаки, а по сравнению с первым таймом это уже большой прогресс.

Уже по традиции первого тайма, хозяева поля отправили еще один мяч в ворота Шевалье. И снова после углового. Вот только на этот раз они решили разыграть стандарт, после чего Бэйли отдал пас низом перед штрафной площадкой, а Джон Макгинн в одно касание бильярдным ударом отправил круглого точно в угол ворот, без шансов для голкипера французского клуба и 2:0.

Впоследствии мы увидели попытку от "догов" вернуться в игру, волшебный пас на забегание в штрафную площадку отдал Тьягу Сантуш, не менее волшебно пробил в ближний угол Габриэл Гудмундссон и это гол, впрочем после просмотра ВАР это взятие ворот отменили из-за офсайда. Жаль, гости действительно заслужили сегодня как минимум на 1 гол. С другой стороны, свой чистый гол они все же забили и тут все по классике: подача с углового и удар головой от Диаките точно в цель. 2:1.

Именно с таким счетом команды и завершили. Стоит отметить, насколько важным был этот гол в конце игры от "догов", поскольку они реально остаются в игре. Проиграть этот матч 2:0 было бы слишком жестоко, да и в ответном матче особенно много вариантов для выхода дальше не было бы. Теперь варианты есть, команда Эмери показала, что достаточно уязвима, если не хватает мотивации, этим можно пользоваться.

Лига Конференций, 1/4 финала, первый матч

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

"Астон Вилла" — "Лилль" 2:1

Голы: Уоткинс (13), Макгинн (57) — Диаките (85)

*На 64-й минуте гол Габриэла Гудмундссона был отменен из-за офсайда

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Торрес, Карлос, Динь (Морено, 74) — Макгинн, Луиз, Тилеманс (Ироегбунам, 83) — Бэйли (Диаби, 74), Уоткинс (Дуран, 83), Роджерс (Дзаньоло, 66)

"Лилль": Шевалье — Сантуш, Диаките (Александру, 86), Йоро, Исмаили — Бенталеб, Андре — Жегрова (Язиджи, 60), Гаральдссон (Гомес, 79), Гудмундссон (Кабелла, 79) — Дэвид

Предупреждения: Луиз (50), Тилеманс (77), Мартинес (90+4)