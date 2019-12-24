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Сульшер: Мы хотим быть командой, которая доминирует над соперниками и крушит их

Англия
(1 голосов)

Наставник манкунианцев поделился планами на ближайшее будущее

Сульшер: Мы хотим быть командой, которая доминирует над соперниками и крушит их
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что он хочет построить команду, которая будет доминировать над соперниками и крушить их.

"Прошла уже практически половина сезона. Мы знали, что этот сезон будет сезоном взлётов и падений, и этот сезон будет экспериментальным, чтобы подготовить команду для следующего сезона. Надеюсь, мы сможем ускорить этот процесс, добиваясь больше положительных результатов. Я жду, что мы будем более последовательными, наберёмся больше опыта и будем учиться на неудачах. В настоящий момент мы отстаём немного больше, чем я ожидал.

Мы хотим быть командой, которая доминирует над соперниками и крушит их. "Ливерпулю" на это понадобилось несколько лет. Нам нужно продолжать прогрессировать, ведь на это мы и ориентируемся", — приводит слова Сульшера Goal.

"Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне, набрав 25 очков в 18 турах.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
24.12.2019 в 16:29
Ну ну, сделал сверчок заявление
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