Сульшер: Мы хотим быть командой, которая доминирует над соперниками и крушит их

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что он хочет построить команду, которая будет доминировать над соперниками и крушить их.

"Прошла уже практически половина сезона. Мы знали, что этот сезон будет сезоном взлётов и падений, и этот сезон будет экспериментальным, чтобы подготовить команду для следующего сезона. Надеюсь, мы сможем ускорить этот процесс, добиваясь больше положительных результатов. Я жду, что мы будем более последовательными, наберёмся больше опыта и будем учиться на неудачах. В настоящий момент мы отстаём немного больше, чем я ожидал.

Мы хотим быть командой, которая доминирует над соперниками и крушит их. "Ливерпулю" на это понадобилось несколько лет. Нам нужно продолжать прогрессировать, ведь на это мы и ориентируемся", — приводит слова Сульшера Goal.

"Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне, набрав 25 очков в 18 турах.