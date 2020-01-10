Андре Гомеш, получивший жуткую травму в ноябре, близок к своему возвращению

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как проходит восстановление Андре Гомеша.

"Андре вернется на следующей неделе, он приступит к индивидуальным тренировкам. Это хорошая новость, он довольно быстро восстанавливается. Надеюсь, что он побыстрее вернется в игру", - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что в начале ноября, после столкновения с Сон Хин Мином, Андре Гомеш сломал ногу. Травма выглядела очень жутко и казалось, что в этом сезоне он уже не сыграет.

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До травмы португалец смог провести 9 матчей, в которых отдал 1 ассист.