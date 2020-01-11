Челси лишился Пулишича из-за травмы

Кристиан Пулишич не поможет "Челси" в ближайшее время из-за травмы, полученной на тренировке.

"Пулишич вне игры, он пропустит несколько недель. Это травма приводящей мышцы. Мы расстроены этим, и это удар для нас.

Еще до Рождества он пожаловался на некоторую усталость, поэтому из-за опасений насчет травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок, который умеет созидать", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Goal.