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Челси лишился Пулишича из-за травмы

Англия
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Американец выбыл на несколько недель

Челси лишился Пулишича из-за травмы
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Кристиан Пулишич не поможет "Челси" в ближайшее время из-за травмы, полученной на тренировке.

"Пулишич вне игры, он пропустит несколько недель. Это травма приводящей мышцы. Мы расстроены этим, и это удар для нас.

Еще до Рождества он пожаловался на некоторую усталость, поэтому из-за опасений насчет травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок, который умеет созидать", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Goal.

В этом сезон Пулишич провёл 23 матча за "Челси" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами.

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В статье: Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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