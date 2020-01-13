МЮ может включить одного из игроков в сделку по Фурнандешу

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, клубы ведут переговоры и готовы закрыть сделку в ближайшее время. Контракт португальца уже согласован. "Спортинг" получит от "Манчестер Юнайтед" € 60 млн за игрока, остальная сумма будет фигурировать в качестве бонусов. Ожидается, что в сделку может быть включён защитник "МЮ" Маркос Рохо или хавбек Андреас Перейра. Клуб из Лиссабона начал искать замену футболисту.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.