  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ может включить одного из игроков в сделку по Фурнандешу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ может включить одного из игроков в сделку по Фурнандешу

Англия
(1 голосов)

Перейра или Рохо могут отправиться в Спортинг

МЮ может включить одного из игроков в сделку по Фурнандешу
Новина українською

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, клубы ведут переговоры и готовы закрыть сделку в ближайшее время. Контракт португальца уже согласован. "Спортинг" получит от "Манчестер Юнайтед" € 60 млн за игрока, остальная сумма будет фигурировать в качестве бонусов. Ожидается, что в сделку может быть включён защитник "МЮ" Маркос Рохо или хавбек Андреас Перейра. Клуб из Лиссабона начал искать замену футболисту.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маркос Рохо Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Андреас Перейра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...