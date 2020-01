Колашинац пропустит матч с Шеффилдом

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац пропустит матч 23-го тура чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" из-за травмы, об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

"Арсенал" после 22 туров занимает с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Sead Kolasinac will not be available for this weekend's game.



