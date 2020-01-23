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Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2. И волки не смогли
Старались подопечные Нуну Санту, сражались и сделали все возможное, но сдержать натиск мерсисайдцев не получилось
АПЛ. 24-й тур
Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2
Голы: Хименес 51 - Хендерсон 8, Фирмино 84
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Доэрти, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету (Жота 77), 9. Хименес.
Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане (Минамино 33), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах (Ориги 85), 15. Окслейд-Чемберлен (Фабиньо 70).
Предупреждения: Робертсон 55