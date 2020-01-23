  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2. И волки не смогли
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2. И волки не смогли

Англия
(1 голосов)

Старались подопечные Нуну Санту, сражались и сделали все возможное, но сдержать натиск мерсисайдцев не получилось

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2. И волки не смогли
UA-Футбол
Новина українською

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2

Голы: Хименес 51 - Хендерсон 8, Фирмино 84

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Доэрти, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету (Жота 77), 9. Хименес.

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане (Минамино 33), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах (Ориги 85), 15. Окслейд-Чемберлен (Фабиньо 70).

Предупреждения: Робертсон 55

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2. И волки не смогли - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Вулверхэмптон Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
skopa (Харьков)
24.01.2020 в 00:15
Хуже всего ситуация с Мане..Без него стало на поле как-то тоскливо.Да и египтянина нужно было раньше на Ориги менять-в матче с Эвертоном он прекрасно смотрелся всю игру, да и ударить по воротам может, в отличие от "звездного" Салаха..Минамино..Самый опасный в Зальцбурге из ударной тройкибыл Кван, затем Холланд, потом уже Минамино..Ливерпуль же покупает японца, а бить по воротам все также некому...
Ответить
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.01.2020 в 00:06
Надо отдать должное "волкам". Играли на равных. Хорошая у них команда, и в этой игре они смотрелись лучше многих более маститых из чемпионата Англии. Нелегкая победа Ливерпуля. Но Ливерпуль в этом сезоне - просто супер. С победой.
Ответить
+2
0
Number13 (Мариуполь)
24.01.2020 в 00:01
Ух тяжело. Всех наших с победой!!!P.S. привет "знатоку" футбола, от которого +0 =2 -2, по факту уже +2 =... -...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...