Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2. И волки не смогли

Хуже всего ситуация с Мане..Без него стало на поле как-то тоскливо.Да и египтянина нужно было раньше на Ориги менять-в матче с Эвертоном он прекрасно смотрелся всю игру, да и ударить по воротам может, в отличие от "звездного" Салаха..Минамино..Самый опасный в Зальцбурге из ударной тройкибыл Кван, затем Холланд, потом уже Минамино..Ливерпуль же покупает японца, а бить по воротам все также некому...