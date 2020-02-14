Встреча Вулверхэмптона и Лестера завершилась без голов

Непоказательная, неоднозначная, однако мировая. Заслужили команды хотя бы на пару-тройку голов, чего только стоят моменты Хименеса, Жоту, Перейры. Тем не менее, вторая подряд ничья без голов (как и в начале чемпионата).

Несколько спорных моментов с участием арбитра оставили нули на табло. У Мэддисона казалось был шанс заработать пенальти - не судьба. А также Боли отправил мяч в сетку, но рефери усмотрели офсайд.

От "Лестера" ожидалось большего, не хватило сил (в очередной раз), впрочем, "волки" показали свои клыки, когти и неуступчивость. Если кто-то и должен был выйти победителем из этой дуэли, то это хозяева поединка.

АПЛ. 26 тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Вулверхэмптон - Лестер Сити 0:0

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу Руй, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш (Моутиньо 81), 27. Саисс, 18. Жота (Поденсе 78), 7. Педру Нету (Траоре 64), 9. Хименес.

Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 20. Чаудри, 8. Тилеманс (Прат 75), 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди, 17. Перес (Олбрайтон 68).

Предупреждения: Невеш 45, Дендокер 55 - Мэддисон 36, Чаудри 51

Удаления: Чаудри 76