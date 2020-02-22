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Кариус вернётся в Ливерпуль по окончанию сезона

Англия
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"Бешикташ" не планирует выкупать контракт немца

Кариус вернётся в Ливерпуль по окончанию сезона
Новина українською

Голкипер Лорис Кариус вернется в "Ливерпуль" будущим летом, когда истечет срок его аренды в "Бешикташе".

Кариус отправился в двухлетнюю аренду в турецкий клуб после провального финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018-м году.

У "Бешикташа" остается опция выкупа Кариуса за 7.25 млн. фунтов, однако The Athletic стало известно, что турецкий клуб не планирует пользоваться своим правом. Таким образом, по окончании этого сезона 26-летний немец вернется на "Энфилд", чтобы затем главный тренер Юрген Клопп решил, как поступить со своим соотечественником.

В этом сезоне Адриан показал, что может быть достойным дублером для Алиссона, поэтому "Ливерпуль", как ожидается, будет открыт к предложениям других клубов по Кариусу.

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В статье: Ливерпуль Лорис Кариус
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