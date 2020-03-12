У трех игроков Лестера выявлены симптомы коронавируса

Три игрока “Лестера” соблюдают режим самоизоляции после того, как у них были выявлены симптомы коронавируса.

Об этом сообщил главный тренер “Лестера” Брендан Роджерс. “У нас есть футболисты с симптомами коронавируса. Мы действуем согласно процедурам. В качестве меры предосторожности они изолированы от команды”, – сообщил на пресс-конференции тренер “лис”.

В субботу у “Лестера” запланирован матч АПЛ с “Уотфордом”. О переносе игры пока не сообщается.