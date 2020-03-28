Арсенал установит памятник Венгеру возле стадиона Эмирейтс

"Арсенал" планирует установить бронзовую статую близ стадиона "Эмирейтс" в честь бывшего тренера "канониров" Арсена Венгера. Об этом сообщает The Athletic.

Работа над изготовлением памятника уже идет. Помимо бронзовой фигуры, в честь Венгера также могут назвать одну из трибун домашнего стадиона лондонцев.

Отметим, что около стадиона "Эмирейтс" уже находятся статуи бывших подопечных Венгера в лице Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Тони Адамса, а также экс-наставника "канониров" Герберта Чепмена.

Арсен Венгер проработал в клубе 22 года (1996-2018), выиграв с командой три титула АПЛ, а также по семь Кубков и Суперкубков Англии.