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Арсенал установит памятник Венгеру возле стадиона Эмирейтс

Англия
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Арсен отдал лондонскому клубу 22 года

Арсенал установит памятник Венгеру возле стадиона Эмирейтс
Новина українською

"Арсенал" планирует установить бронзовую статую близ стадиона "Эмирейтс" в честь бывшего тренера "канониров" Арсена Венгера. Об этом сообщает The Athletic.

Работа над изготовлением памятника уже идет. Помимо бронзовой фигуры, в честь Венгера также могут назвать одну из трибун домашнего стадиона лондонцев.

Отметим, что около стадиона "Эмирейтс" уже находятся статуи бывших подопечных Венгера в лице Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Тони Адамса, а также экс-наставника "канониров" Герберта Чепмена.

Арсен Венгер проработал в клубе 22 года (1996-2018), выиграв с командой три титула АПЛ, а также по семь Кубков и Суперкубков Англии.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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