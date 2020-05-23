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Бербатов: Хавертцу не стоит спешить с переездом в АПЛ

Англия
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Бывший форвард Леверкузена высказался о будущем Кая Хавертца

Бербатов: Хавертцу не стоит спешить с переездом в АПЛ
Новина українською

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов рекомендовал полузащитнику "Байера" Каю Хавертцу пока не приезжать в Премьер-Лигу.

"После своих двух голов в понедельник Хавертц должен привыкнуть к шумихе, которую создают вокруг него, потому что другие команды будут охотиться на него.

Он обладает большим мастерством, и если он продолжит в том же духе, эти команды никуда не денутся. В данный момент все внимание приковано к Бундеслиге, и когда ты забиваешь голы и показываешь хороший футбол, это не сюрприз, что команды вроде "Ливерпуля" хотят тебя.

Я бы хотел увидеть Хавертца в Премьер-Лиге в какой-нибудь момент времени, но не прямо сейчас", — цитирует Бербатова Betfair.

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В статье: Димитар Бербатов Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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