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Адама Траоре – приоритетная цель Ливерпуля на лето

Англия
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Испанец может пойти на повышение

Адама Траоре – приоритетная цель Ливерпуля на лето
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поместил вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре во главу списка своих трансферных целей на ближайшее окно.

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, именно с помощью Траоре "красные" хотят укрепить свою атакующую линию, сняв нагрузку с Садио Мане и Мохамеда Салаха.

Трансфер Адамы оценивается в 60 миллионов фунтов.

В этом сезоне испанец отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 28 матчах АПЛ.

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Адама Траоре
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