Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поместил вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре во главу списка своих трансферных целей на ближайшее окно.

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, именно с помощью Траоре "красные" хотят укрепить свою атакующую линию, сняв нагрузку с Садио Мане и Мохамеда Салаха.

Трансфер Адамы оценивается в 60 миллионов фунтов.

В этом сезоне испанец отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 28 матчах АПЛ.