Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адама Траоре – приоритетная цель Ливерпуля на лето
Испанец может пойти на повышение
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поместил вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре во главу списка своих трансферных целей на ближайшее окно.
Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, именно с помощью Траоре "красные" хотят укрепить свою атакующую линию, сняв нагрузку с Садио Мане и Мохамеда Салаха.
Трансфер Адамы оценивается в 60 миллионов фунтов.
В этом сезоне испанец отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 28 матчах АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...