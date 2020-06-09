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Канте вернулся к тренировкам в общей группе
Игрок отсутствовал на тренировках из-за коронавируса
Полузащитник "Челси" Нголо Канте решил принять участие в командных тренировках.
Вчера и сегодня француз принял участие в полноценных контактных тренировках в общей группе. Отсутствие давления со стороны "Челси" повлияло на позицию Канте, он согласился с тем, что возвращение к игре не принесет вреда его здоровью.
Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард начал наигрывать схему без участия Канте, поскольку сообщалось, что игрок не готов возвращаться к футболу из-за беспокойства о здоровье семьи.
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Источник:sports.ru
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