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Канте вернулся к тренировкам в общей группе

Англия
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Игрок отсутствовал на тренировках из-за коронавируса

Канте вернулся к тренировкам в общей группе
Новина українською

Полузащитник "Челси" Нголо Канте решил принять участие в командных тренировках.

Вчера и сегодня француз принял участие в полноценных контактных тренировках в общей группе. Отсутствие давления со стороны "Челси" повлияло на позицию Канте, он согласился с тем, что возвращение к игре не принесет вреда его здоровью.

Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард начал наигрывать схему без участия Канте, поскольку сообщалось, что игрок не готов возвращаться к футболу из-за беспокойства о здоровье семьи.

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте
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Источник:
sports.ru
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