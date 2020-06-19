Норвич уступает Саутгемптону и готовится к вылету из АПЛ

Лишь в первом тайме хозяева оказали серьезное сопротивление гостям, примерно равная шла игра, хотя, возможно, "святые" присматривались к "канарейкам" и выжидали. Не хотели рисковать и подопечные Фэрки, создав в начале игры несколько относительно опасных моментов (небольшими силами). Постепенно хозяева подсели.

На вторую половину встречи "Саутгемптон" вышел заряженным на игру, провел две комбинации и забил. Ингз воспользовался пасом Армстронга. А дальше у гостей все пошло, словно само собой. Явно были лучше готовы к игре подопечные Хазенхюттля. Через четыре минуты после первого мяча Армстронг забил второй гол. А затем Редмонд довершил дело до разгрома.

Теперь очевидно, что "Норвич" не воспользовался карантинной паузой и не поправил свое положение. Шансы на сохранение прописки в элите у команды с последнего места в турнирной таболице остаются совсем призрачные. "Святые" укрепляют свои позиции в средней части табеля о рангах.

АПЛ. 30-й тур

Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич - Саутгемптон 0:3

Голы: Ингз 50, Армстронг 54, Редмонд 79

Норвич: 1. Крул, 2. Ааронз, 15. Клозе, 23. Маклин, 12. Льюис, 14. Кантуэлл, 19. Трибулл, 35. Годфри, 17. Буэндия, 20. Дрмич, 22. Пукки.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 35. Беднарек, 43. Валери, 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 9. Ингз, 20. Обафеми.

Предупреждения: Ааронз 90+3 - Ингз 73