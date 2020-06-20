Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Арсенала получил травму в матче с Брайтоном
Степень серьёзности травмы станет известна позже
Голкипер лондонского "Арсенала" Бернд Лено только на носилках покинул поле во время матча АПЛ против "Брайтон энд Хоув Альбион".
На 36 минуте вратарь столкнулся в своей штрафной с с форвардом "чаек" Нилом Мопе. Помощи медиков оказалось недостаточно, чтобы Лено продолжил участие во встречи. Вместо него на поле вышел Эмилиано Мартинес.
В текущем сезоне 28-летний Бернд Лено принял участие в 31 матче "Арсенала" во всех турнирах. Его сменщик Мартинес зачастую получает игровую практику в кубковых играх либо Лиге Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...