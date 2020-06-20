Вратарь Арсенала получил травму в матче с Брайтоном

Голкипер лондонского "Арсенала" Бернд Лено только на носилках покинул поле во время матча АПЛ против "Брайтон энд Хоув Альбион".

На 36 минуте вратарь столкнулся в своей штрафной с с форвардом "чаек" Нилом Мопе. Помощи медиков оказалось недостаточно, чтобы Лено продолжил участие во встречи. Вместо него на поле вышел Эмилиано Мартинес.

В текущем сезоне 28-летний Бернд Лено принял участие в 31 матче "Арсенала" во всех турнирах. Его сменщик Мартинес зачастую получает игровую практику в кубковых играх либо Лиге Европы.