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Рома договорилась о переходе Педро

Англия
(1 голосов)

Нападающий покинет лондонцев

Рома договорилась о переходе Педро
Новина українською

Форвард "Челси" Педро станет игроком "Ромы", пишет ряд источников. Ранее он подписал краткосрочный контракт с лондонским клубом, чтобы завершить сезон.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, договоренность о переходе достигнута. Football Italia пишет, что контракт будет действовать до 30 июня 2022 года, а зарплата составит 3,5 миллиона евро в год. О будущем переходе также пишет Sky Sports, не уточняя деталей.

В сезоне-2019/20 32-летний испанец провел за "Челси" 18 матчей, на его счету два гола и три результативные передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Рома (Италия)
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