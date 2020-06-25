Рома договорилась о переходе Педро

Форвард "Челси" Педро станет игроком "Ромы", пишет ряд источников. Ранее он подписал краткосрочный контракт с лондонским клубом, чтобы завершить сезон.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, договоренность о переходе достигнута. Football Italia пишет, что контракт будет действовать до 30 июня 2022 года, а зарплата составит 3,5 миллиона евро в год. О будущем переходе также пишет Sky Sports, не уточняя деталей.

В сезоне-2019/20 32-летний испанец провел за "Челси" 18 матчей, на его счету два гола и три результативные передачи.