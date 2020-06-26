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Лэмпард: Трансфер Вернера не означает, что мы будем бороться за титул

Англия
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По мнению Фрэнка клубу нужно усиление для таких задач

Лэмпард: Трансфер Вернера не означает, что мы будем бороться за титул
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о подписании форварда Тимо Вернера.

"Я не скажу, что трансфер одного игрока означает, что мы будем бороться за титул. "Ливерпуль" и "Ман Сити" — одни из лучших команд в мире, если не лучшие. Мы знаем, кем мы являемся и где находимся в лиге, а так же что есть разница между нами. На тренировочном поле предстоит проделать большую работу, чтобы добиться побед, как они, — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Напомним, что Тимо Вернер присоединился к лондонскому "Челси" за 47,5 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий сборной Германии заключил с "синими" трудовое соглашение на 5 лет.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тимо Вернер
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