Лэмпард: Трансфер Вернера не означает, что мы будем бороться за титул

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о подписании форварда Тимо Вернера.

"Я не скажу, что трансфер одного игрока означает, что мы будем бороться за титул. "Ливерпуль" и "Ман Сити" — одни из лучших команд в мире, если не лучшие. Мы знаем, кем мы являемся и где находимся в лиге, а так же что есть разница между нами. На тренировочном поле предстоит проделать большую работу, чтобы добиться побед, как они, — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Напомним, что Тимо Вернер присоединился к лондонскому "Челси" за 47,5 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий сборной Германии заключил с "синими" трудовое соглашение на 5 лет.