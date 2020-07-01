  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Мы не будем защищать титул в следующем сезоне, мы будем атаковать его
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Мы не будем защищать титул в следующем сезоне, мы будем атаковать его

Англия
(1 голосов)

Наставник поделился планами на следующий сезон

Клопп: Мы не будем защищать титул в следующем сезоне, мы будем атаковать его
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о перспективах его команды, досрочно ставшей чемпионом в сезоне-2019/20.

"Мы не должны прекращать хотеть выиграть титул. При этом, "Ливерпуль" должен оставаться скромным, но жадным до побед. Это сделает нас неудобным соперником. Жизнь — всегда испытание, наше испытание теперь — быть чемпионом и играть против тех, кто хочет добиться того, чего добились мы. И "Манчестер Сити", и "Манчестер Юнайтед", и "Челси" будут сильны в следующем сезоне, "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Лестер" тоже не дремлют. Мы не будем защищать титул в следующем сезоне, мы будем атаковать его, — цитирует Liverpool Echo Клоппа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...