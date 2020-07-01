Клопп: Мы не будем защищать титул в следующем сезоне, мы будем атаковать его

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о перспективах его команды, досрочно ставшей чемпионом в сезоне-2019/20.

"Мы не должны прекращать хотеть выиграть титул. При этом, "Ливерпуль" должен оставаться скромным, но жадным до побед. Это сделает нас неудобным соперником. Жизнь — всегда испытание, наше испытание теперь — быть чемпионом и играть против тех, кто хочет добиться того, чего добились мы. И "Манчестер Сити", и "Манчестер Юнайтед", и "Челси" будут сильны в следующем сезоне, "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Лестер" тоже не дремлют. Мы не будем защищать титул в следующем сезоне, мы будем атаковать его, — цитирует Liverpool Echo Клоппа.