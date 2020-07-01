АПЛ. Арсенал громит Норвич, а Эвертон разбирается с Лестером

Чемпионат Англии. 32-й тур

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"Канониры" провели великолепный матч, выглядели как в свои лучшие времена, хотя соперник и не оказал должного сопротивления. Могли гости пропускать с пять голов еще в первом тайме, но продержались первую треть встречи. Затем голкипер неожиданно ошибся в своей штрафной, Обамеянг обокрал Крула и пробил в пустые ворота.

Еще до перерыва Джака увеличил преимущество хозяев, пас с фланга ему отдал герой противостояния Обамеянг, а Гранит мощно пробил в одно касание. До разгромного счет довел Пьер-Эмерик, откровенно "канарейки" посыпались и оставили свободную зону для форварда.

Последний гол "Арсенала" стал украшением матча и вселил болельщикам уверенность в команду Артеты, буквально все получалось у них - удар издали от Соареша по-настоящему великолепен. Можно сделать выводы, что "Норвич" окончательно поник духом и готовится к выступлениям в Чемпионшипу, а "канониры" продолжают бороться за место в группе лидеров. Лондонцы поднимаются на седьмое место в турнирной таблице.

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Арсенал - Норвич 4:0

Голы: Обамеянг 33, Джака 38, Обамеянг 67, Соареш 81

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Беллерин, 3. Тирни, 20. Мустафи, 23. Луис, 31. Колашинац, 8. Себальос, 34. Джака, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг, 24. Нельсон.

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 23. Маклин, 7. Рупп, 12. Льюис, 14. Кантуэлл, 19. Трибулл, 27. Тетти, 35. Годфри, 17. Буэндия, 22. Пукки.

Предупреждения: Маклин 27, Рупп 31

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Ох, проваливает этот горячий летний период "Лестер". После карантинной паузы очень неуверенно выглядят "лисы", после ничьих с "Брайтоном" и "Уотфордом" пошли поражения от "Челси" и "Эвертона". В 32-й туре подопечные Роджерса провалили начало встречи, "ириски" в дебюте провели две разительные атаки, от которых гости так и не оправились.

Пришлось рисковать "Лестеру" после перерыва, иногда гости шли ва-банк, а интригу они вернули после навалы на ворота и удара Ихеаначо в защитника. Рикошет и мяч оказался в сетке. Казалось бы, фаворит может дожать андердога, но при Анчелотти "Эвертон" блестяще научился обороняться. Больше голов забито не было, при всем старании обескураженных "лис".

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Лестер 2:1

Голы: Ришарлисон 10, Сигурдссон 16 (пен.) - Ихеаначо 51

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 21. Гомеш, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби, 42. Гордон.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс (Ихеаначо 46), 26. Прат, 9. Варди.

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Очки в этой игре были нужны хозяевам, но по событиям на поле казалось, что именно "Ньюксал" решает задачу сохранения прописки в элите. Нет сомнений, что в следующем сезоне в Премьер-лиге "сороки" будут бороться за более высокие позиции, чем нынешнее 13-е место, а вот "Борнмут" вряд ли продолжит высутупать среди лучших команд Англии. "Вишни" остаются на предпоследнем месте в турнирной таблице и пока не видно как и за счет чего они могут подняться выше в этом табеле о рангах.

Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Ньюкасл 1:4

Голы: Гослинг 90+3 - Гейл 4, Лонгстафф 30, Альмирон 56, Лазаро 77

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук, 5. Аке, 15. Смит, 26. Келли, 8. Лерма, 14. Данжума, 29. Биллинг, 7. Кинг, 9. Соланке, 20. Брукс.

Ньюкасл: 1. Дубравка, 6. Лассель, 17. Крафт, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 36. Лонгстафф, 8. Шелви, 42. Бенталеб, 9. Жоэлинтон, 12. Гейл, 10. Сент-Максимен