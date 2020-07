Обамеянг стал вторым игроком в истории Арсенала, который забил 20 голов в двух сезонах АПЛ подряд

Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором первого гола в матче "Арсенал" - "Лестер". Он поразил ворота Шмейхеля на 21-й минуте.

Данный удар стал для габонца 20-м точным в АПЛ в этом сезоне. Лишь один футболист "Арсенала" доходил до этой отметки - Тьерри Анри. Француз делал это пять сезонов подряд (2001/02 - 2005/06).

20 - @Aubameyang7 has become just the second ever @Arsenal player to score 20+ @premierleague goals in consecutive seasons, after @ThierryHenry (five in a row between 2001-02 and 2006-06). Heir. #ARSLEI pic.twitter.com/Wt3vWygyn0