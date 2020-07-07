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Обамеянг стал вторым игроком в истории Арсенала, который забил 20 голов в двух сезонах АПЛ подряд

Англия
(1 голосов)

Имя первого угадали все

Обамеянг стал вторым игроком в истории Арсенала, который забил 20 голов в двух сезонах АПЛ подряд
UA-Футбол
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Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором первого гола в матче "Арсенал" - "Лестер". Он поразил ворота Шмейхеля на 21-й минуте.

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Данный удар стал для габонца 20-м точным в АПЛ в этом сезоне. Лишь один футболист "Арсенала" доходил до этой отметки - Тьерри Анри. Француз делал это пять сезонов подряд (2001/02 - 2005/06).

Обамеянг продолжает погоню за Варди в гонке лучших бомбардиров. Англичанин опережает габонца на один гол. В прошлом сезоне Пьер-Эмерик отметился 22 мячами.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тьерри Анри Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (2)
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Wreck (Киев)
08.07.2020 в 03:14
Пан Перси забил 30 голов в 2011-12 в АПЛ.
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royalstas (Вінниця)
08.07.2020 в 00:04
Щось думав Ван Персі теж забивав 20+
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