Арсенал намерен продлить Мустафи вслед за Давидом Луисом

Наставник "Арсенала" Микель Артета намекнул, что защитник Шкодран Мустафи получит новый контракт.

"Я очень, очень доволен им. Клуб должен уладить вопрос с его будущим, но игрок знает моем мнение.

Как вы можете видеть, я очень доволен им. Доволен тем, как он играет, как он целеустремлен во всем, что делает. Я доволен его уровнем игры каждые три-четыре дня, он очень стабилен", — цитирует Артету Evening Standard.