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Арсенал намерен продлить Мустафи вслед за Давидом Луисом

Англия
(1 голосов)

Фанатам "канониров" несдобровать

Арсенал намерен продлить Мустафи вслед за Давидом Луисом
Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета намекнул, что защитник Шкодран Мустафи получит новый контракт.

"Я очень, очень доволен им. Клуб должен уладить вопрос с его будущим, но игрок знает моем мнение.

Как вы можете видеть, я очень доволен им. Доволен тем, как он играет, как он целеустремлен во всем, что делает. Я доволен его уровнем игры каждые три-четыре дня, он очень стабилен", — цитирует Артету Evening Standard.

Напомним, ранее "канониры" переподписали Давида Луиса.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Шкодран Мустафи
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