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Арсенал намерен продлить Мустафи вслед за Давидом Луисом
Фанатам "канониров" несдобровать
Наставник "Арсенала" Микель Артета намекнул, что защитник Шкодран Мустафи получит новый контракт.
"Я очень, очень доволен им. Клуб должен уладить вопрос с его будущим, но игрок знает моем мнение.
Как вы можете видеть, я очень доволен им. Доволен тем, как он играет, как он целеустремлен во всем, что делает. Я доволен его уровнем игры каждые три-четыре дня, он очень стабилен", — цитирует Артету Evening Standard.
Напомним, ранее "канониры" переподписали Давида Луиса.
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