Британский феникс. Дэнни Ингз взрывает АПЛ после трех лет ада в Ливерпуле

Что общего между сериалом "Сверхъестественное", жестким диском в твоем компьютере и футболистом Дэнни Ингзом?

Винчестер.

В случае с последним речь не о фамилии или компьютерной комплектующей. Будущий форвард сборной Англии родился в небольшом городке Винчестер, что в графстве Хэмпшир на юге страны. Участь гонять мяч на зеленых лужайках юному Дэнни была уготована с рождения. Его отец Шейн был тренером любительского клуба "Итчен Тиро" в Воскресной Лиге и мечтал о том, что сын добьется успеха в карьере. А потому путь Ингзов был намечен очень четко: в Хэмпшире была только одна академия, в которой мечтали оказаться все будущие футболисты – это академия "Саутгемптона".

Не стоит лишний раз говорить о том, насколько крута академия "святых". Даже если забыть на секунду о Гарете Бэйле, Тео Уолкотте и Люке Шоу (о которых на тот момент еще никто не знал, само собой) – то достаточно было вспомнить фамилии Алана Ширрера, Мэтта Ле Тиссье и Кевина Филлипса, чтобы понять, почему любой юный нападающий грезил о попадании в систему клуба.

Впрочем, как раз высокие стандарты организации и сыграли с Дэнни злую шутку. Конечно же, наш герой оказался забракованным. Тренеры не рассмотрели в 10-летнем мальчике ни чистого таланта, ни хороших физических данных. Хотя, за время пробного периода Ингз все же успел провести несколько матчей вместе с Алексом Окслейдом-Чемберленом.

"Сложно описать мои чувства. Я с детства болел за "Саутгемптон", а потому отчисление из академии было для меня настоящим шоком", - вспоминает тот период уже взрослый Ингз.

Представьте себя на месте 10-летнего мальчика, который еще не вышел из того возраста, когда веришь в сказки и живешь только мечтами. Мир буквально рухнул в один момент. Дэнни долго переживал эту трагедию и был готов забросить футбол, чтобы уберечь себя от новых разочарований.

Но тут за дело снова взялся отец мальчика. Шейн не хотел сдаваться просто так. Он всеми силами старался вернуть сыну страсть к игре и порой едва ли не силой заставлял пойти поиграть в футбол с друзьями (мечта миллионов детей – родители силой отправляют тебя играть в футбол). Позже Ингз-младший стал членом команды Ингза-старшего и начал выступать в Воскресной Лиге. Параллельно парнишка учился и к 15 годам даже был готов к поступлению в колледж. О лаврах Ширрера и Ле Тиссье было уже подзабыто, но надежда еще не умерла.

И свет в конце туннеля появился в 2008-м. Неугомонный Шейн выбил для сына просмотр в молодежной команде "Борнмута". Это сейчас "вишенки" являются заметным клубом АПЛ (хоть и рискуют вылететь) – а тогда это была весьма заурядная командочка, которая барахталась на уровне третьего-четвертого дивизионов. Будущая легенда клуба Эдди Хоу еще даже не начал тренировать и "цементировал" далеко не самую надежную оборону коллектива из графства Дорсет. Но именно ему предстоит сыграть важнейшую роль в становлении будущего бомбардира.

Вскоре Эдди таки повесит бутсы на гвоздь и уже очень скоро окажется в тренерском кресле. С самого начала сезона 08/09 команда осядет в зоне вылета Лиги 1, что будет стоить работы Кевину Бонду. На его место как раз и придет совсем молодой Хоу. От вылета не спасет, но зато получит время на перестройку команды в чистилище Лиги 2.

В четвертом по силе дивизионе "вишни" задержатся всего на год, с ходу вернувшись в Лигу 1. К этому моменту Ингз уже успеет дебютировать в матче за EFL Trophy (кубок для команд Лиги 1 и Лиги 2) и завоюет место в первой команде. И уже в новом сезоне 18-летний парнишка громко заявляет о себе, отметившись семью голами в 26 матчах.

Успехи "Борнмута" не прошли незамеченными. Талантливого менеджера Эдди Хау переманивает "Бернли", предоставив ему возможность попробовать свои силы в Чемпионшипе. Одним из условий тренера стал трансфер 19-летнего Ингза, за которого отдали вполне приличный миллион фунтов. Это должно было стать идеальным продолжением истории про молодых игрока и его тренера, которую в будущем обязательно экранизируют в Голливуде. Но жизнь распорядилась иначе.

Попасть сразу в стартовый состав не получилось. Это был уже совсем другой уровень, а в нападении "бордовых" доминировала ударная пара из Джея Родригеса и Чарли Остина, которая наколотит за сезон больше 30 голов. А Дэнни добросовестно полировал скамейку запасных и пытался поймать свой шанс, когда его выпускали в качестве левого вингера или оттянутого форварда. Итоговые три гола в 15 матчах – разочаровывающий, хотя и ожидаемый результат.

Тут же молодого игрока начали доставать травмы, из-за которых и следующий сезон оказался смазанным. Хоу ушел обратно в родной "Борнмут", а новым тренером стал Шон Дайч. В команде уже не было Родригеса, но Остин продолжал клепать голы с завидным постоянством, оставляя другим нападающим жалкие крохи игрового времени и второстепенные роли. Казалось, что Ингз так и пополнит когорту тех перспективных ребят, которые так никогда и не раскроют свой потенциал.

Но помощь приходит откуда не ждали. "КПР" сенсационно уводит Чарли Остина у одного из конкурентов за выход в АПЛ, тем самым устраняя последние преграды на пути Дэнни в основу. Сказать, что Ингз воспользовался шансом – это ничего не сказать. Их пара с Сэмом Воуксом наклепает за сезон 41 гол (21 – на счету нашего героя) в Чемпионшипе и выведет клуб в Премьер-лигу. Приходит и признание – нападающего называют лучшим футболистом сезона.

"Я был уверен, что стоит мне оказаться на месте чистого форварда – я точно начну много забивать", - объясняет свой успех Дэнни.

И вот тут уже начинает та сказка, о которой мечтал маленький Дэнни. "Бернли" не удается задержаться в АПЛ, но сам Ингз забивает 11 голов в дебютном сезоне на высшем уровне и получает приглашение из "Ливерпуля". С уже бывшим клубом попрощались крайне тепло – никто не скрывал, что парень перерос уровень Чемпионшипа и возвращаться туда смысла не было.

Да и дебют в красной футболке получился великолепным: два гола в пяти матчах АПЛ, награда лучшему игроку сентября и дебют в сборной Англии в октябре. Пока Ингз был в расположении национальной команды, "Ливерпуль" возглавил Юрген Клопп. Но поработать с немцем форварду была не судьба – первая же тренировка с новым наставником закончилась разрывом связок колена и длительным лечением. Его фото на костылях с наградой лучшему игроку сентября уже стало культовым.

Сам же Клопп даже не думал ставить крест на форварде. Дэнни был почти идеальным нападающим для философии Юргена – он был быстрым, техничным и всегда активно шел в отбор, начиная прессинг у чужих ворот. Потому его возвращения ждали с большими надеждами, тем более, что оно шло по плану.

Но не зря же говорят "хочешь насмешить Бога – скажи ему свои планы на завтра". Ингз успешно восстанавливается после травмы и даже успевает сыграть 26 минут в матче последнего тура с "Вест Бровичем". Все лето ушло на восстановление кондиций и тренировки, чтобы к новому сезону быть во всеоружии. Но тут снова случается кошмар – травма другого колена и снова конец сезона еще осенью. Неудивительно, что за Дэнни закрепился статус "хрустального" игрока, каждая часть тела которого может подвести в любой момент.

И все же футболист снова возвращается в игру с надеждами возродить карьеру в футболке "красных". Однако, за прошедшие два года многое изменилось. "Ливерпуль" Клоппа из режима перестройки перешел в режим достижение результатов, сформировался основной костяк команды из людей, которые адаптированы к системе. Потому, несмотря на близость стиля Дэнни к идеям немца, места в составе для него банально не было. Лишь жалкие крохи игрового времени и развлечение со своей эффектной подружкой-моделью – вот и все, что оставалось Ингзу в том сезоне, пока его партнеры направлялись к киевскому финалу Лиги чемпионов.

Расставание с "Энфилдом" было неизбежным. Травмы отобрали у нападающего возможность стать частью большого проекта Клоппа – но он все еще оставался достаточно молодым и полным желания доказать, что с ним еще не покончено. Тем более, что даже пребывание в системе "красных" не прошло для футболиста бесследно. Дэнни серьезно работал над своей игрой и многому учился у своего тренера, а также партнера по команде Роберто Фирмино.

"Он просто волшебник. Он прекрасно ощущает пространство вокруг себя и читает игру. Бобби всегда знает, что нужно делать – когда перекрывать линии передач, а когда идти в прямой отбор", - не скупиться на комплименты Ингз.

Видимо, судьба все же сжалилась над беднягой Дэнни и решила подкинуть ему немного пряников после нескольких лет истязания кнутом. Интерес к форварду проявил "Саутгемптон" - тот самый клуб, за который юный Дэнни мечтал играть с детства и который выпер парня из академии из-за "недостатка таланта". "Святые" испытывали сильные трудности в атаке: вот уже два года лучшим бомбардиром клуба становился игрок с жалкими семью голами за сезон. Арендой Ингза пытались решить проблему забивного нападающего.

Что крайне забавно – в первый свой сезон на "Сент-Мери" Дэнни отметился все теми же семью взятиями ворот, а команда едва спаслась от вылета. Тем не менее, был и позитив. По ходу сезона в клуб пришел Ральф Хасенхюттль, который и реанимировал коллектив после трех побед в 17 первых матчах при Марке Хьюзе. Очевидно, австрийцу дали шанс отработать полноценный сезон и построить команду под себя. И одно из первых, что было сделано – выкуплен контракт Ингза.

Нужно отметить, что идеи Хасенхюттля весьма схожи с идеями Клоппа. Тренер, ранее успешно работавший в немецком "РБ Лейпциге", также предпочитает активных прессинг и смелый стиль, что резко контрастирует с той командой, которая несколько лет была одной из самых скучных в АПЛ. И если в "Ливерпуле" Ингз не смог полноценно продемонстрировать свою пользу в таком футболе, то сейчас он был здоров и полон сил.

Текущий сезон – глоток свежего воздуха для болельщиков "святых". Команда наконец отдалилась от борьбы за выживание и в отдельные периоды выглядела претендентом на места в верхней половине таблицы. Даже знаменитое поражение от "Лестера" со счетом 0:9 не портит общее настроение. За два тура до конца чемпионата у "Сотона" 46 забитых голов – лучший показатель с сезона 15/16. А если смотреть на ожидаемые голы (xG), то команда Хасенхюттля и вовсе шестая в лиге после пятерки лидирующих в таблице коллективов. И почти половина всех этих голов – на счету Дэнни.

В этом сезоне особенно заметно, насколько прибавил Ингз. В технике, в координации, в понимании игры – во всем. Пребывание в "Ливерпуле" и работа с такими мастерами, как Клопп и Фирмино, явно пошло футболисту на пользу. Сейчас форвард "Сотона" выглядит почти идеальным страйкером. Авторитетный портал The Athletic даже выпускал отдельный материал о технике бега и рывков Дэнни. Если коротко:

- У него особая манера бега, в которой больший акцент делается на поджатие ног, а не на позвоночник, что компенсирует не выдающиеся спринтерские качества;

- Во время бега он двигает руками вверх и вниз, а не в стороны, что также придает динамики;

- Специальная техника дыхания с задержкой и напряжением мышц живота, что позволяет делать более качественные рывки.

Прямо сейчас Ингз – лидер лиги по количеству попыток отбора среди нападающих. По успешным попыткам его слегка опережает еще один незаметный герой черновой работы Дэвид МакГолдрик из такого же прессингующего "Шеффилда" - но здесь важно понять суть. В философии Хассенхюттля Дэнни отыгрывает ключевую роль человека, который начинает прессинг и давит на соперника у его штрафной.

Результат навскидку может вспомнить любой поклонник АПЛ – в этом сезоне Ингз забивал "Тоттенхэму" и "Ливерпулю", заставляя ошибаться таких опытных вратарей, как Льорис и Адриан. Сегодня на счету нападающего уже 20 голов в АПЛ без единого похода к точке, что является лучшим результатом в сезоне (у Варди 23 года с четырьмя пенальти, у Обамеянга те же 20 голов, но с одним 11-метровым). Что впечатляет не меньше, так это то, что Дэнни плевать, как забивать – у него 11 голов правой ногой и 8 левой.

Впереди внезапно замаячило приглашение в сборную, о которой еще год-два назад можно было только мечтать. И к этому есть все предпосылки. Ингз регулярно вызывался в молодежную сборную Англии в 13-15 годах, которой тогда руководил… Гарет Саутгейт, ныне возглавляющий первую команду "Трех львов". Тренер отлично знаком с Дэнни и его возможностями, а потому у футболиста есть все шансы пополнить копилку матчей за национальную команду, в которой пока только одна игра.

"Безусловно, я не хочу остаться тем парнем, у которого только одна игра за сборную. Но я не слепой и вижу, как повысился уровень английский нападающих и понимаю, что попасть в команду будет сложно. Все, что я могу сделать – это показывать свою игру и отдавать всего себя своему клубу. Сидеть и рассуждать о том, как я нужен сборной, мне не хочется", - рассуждает наш герой.

Нельзя не отметить и человеческие качества Дэнни. Еще будучи игроком "Бернли" он открыл специальный центр для детей-инвалидов за свои деньги, который функционирует и по сей день. Его подопечные даже крайне трогательно поддерживали его в непростой ливерпульский период.

Остается только пожелать успехов хорошему человеку и замечательному футболисту!