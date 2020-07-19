  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Арсенал обыграл два лучших клуба Европы за последнюю неделю
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Арсенал обыграл два лучших клуба Европы за последнюю неделю

Англия
(1 голосов)

"Канониры" выдали ударный отрезок

Артета: Арсенал обыграл два лучших клуба Европы за последнюю неделю
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался после полуфинального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити" (2:0).

"Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды в Европе (в среду "канониры" обыграли "Ливерпуль" 2:1 – прим. ред.). Такое случается не каждый день.

Мне не важно, кто играет – я доверяю игрокам. Мы поменяли состав, и все были готовы. Во многих эпизодах нам пришлось терпеть. Была задача быть хорошо организованными и лишить соперника пространства", – цитирует Артету BBC.

Судьба второй путевки в финал Кубка Англии решится сегодня в игре "МЮ" и "Челси". Игра стартует в 20:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...