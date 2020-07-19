Артета: Арсенал обыграл два лучших клуба Европы за последнюю неделю

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался после полуфинального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити" (2:0).

"Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды в Европе (в среду "канониры" обыграли "Ливерпуль" 2:1 – прим. ред.). Такое случается не каждый день.

Мне не важно, кто играет – я доверяю игрокам. Мы поменяли состав, и все были готовы. Во многих эпизодах нам пришлось терпеть. Была задача быть хорошо организованными и лишить соперника пространства", – цитирует Артету BBC.