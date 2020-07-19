Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Арсенал обыграл два лучших клуба Европы за последнюю неделю
"Канониры" выдали ударный отрезок
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался после полуфинального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити" (2:0).
"Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды в Европе (в среду "канониры" обыграли "Ливерпуль" 2:1 – прим. ред.). Такое случается не каждый день.
Мне не важно, кто играет – я доверяю игрокам. Мы поменяли состав, и все были готовы. Во многих эпизодах нам пришлось терпеть. Была задача быть хорошо организованными и лишить соперника пространства", – цитирует Артету BBC.
Судьба второй путевки в финал Кубка Англии решится сегодня в игре "МЮ" и "Челси". Игра стартует в 20:00.