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Эвертон поборется с Наполи и Ювентусом за полузащитника Сассуоло
Футболист провел результативный сезон
Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога может вернуться в чемпионат Англии, пишет Sky Sports.
По информации источника, на 23-летнего ивуарийца, ранее принадлежавшего "Челси", претендует "Эвертон". Сообщается, что игроком также интересуются "Ювентус", "Наполи" и "Марсель".
В сезоне-2019/20 Бога провел за "Сассуоло" 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
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