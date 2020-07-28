  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон поборется с Наполи и Ювентусом за полузащитника Сассуоло
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон поборется с Наполи и Ювентусом за полузащитника Сассуоло

Англия
(2 голосов)

Футболист провел результативный сезон

Эвертон поборется с Наполи и Ювентусом за полузащитника Сассуоло
Новина українською

Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога может вернуться в чемпионат Англии, пишет Sky Sports.

По информации источника, на 23-летнего ивуарийца, ранее принадлежавшего "Челси", претендует "Эвертон". Сообщается, что игроком также интересуются "Ювентус", "Наполи" и "Марсель".

В сезоне-2019/20 Бога провел за "Сассуоло" 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сассуоло (Сассуоло) Эвертон (Ливерпуль) "Сассуоло" Эвертон (Англия) Жереми Бога Эвертон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...