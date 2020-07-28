Эвертон поборется с Наполи и Ювентусом за полузащитника Сассуоло

Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога может вернуться в чемпионат Англии, пишет Sky Sports.

По информации источника, на 23-летнего ивуарийца, ранее принадлежавшего "Челси", претендует "Эвертон". Сообщается, что игроком также интересуются "Ювентус", "Наполи" и "Марсель".

В сезоне-2019/20 Бога провел за "Сассуоло" 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.