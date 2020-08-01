Ляказетт: Мое будущее не зависит от Обамеянга

Нападающий Александр Ляказетт заявил, что его будущее в "Арсенале" не зависит от того, останется или уйдет Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, действующий контракт Пьер-Эмерика истекает уже в июне 2021, тогда как соглашение Александра рассчитано до 2022 года.

Ляказетта и Обамеянга связывают по-настоящему дружеские отношения, однако Александр призывает рассматривать его ситуацию обособленно.