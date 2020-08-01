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Ляказетт: Мое будущее не зависит от Обамеянга
Дуэт форвардов может распасться?
Нападающий Александр Ляказетт заявил, что его будущее в "Арсенале" не зависит от того, останется или уйдет Пьер-Эмерик Обамеянг.
Напомним, действующий контракт Пьер-Эмерика истекает уже в июне 2021, тогда как соглашение Александра рассчитано до 2022 года.
Ляказетта и Обамеянга связывают по-настоящему дружеские отношения, однако Александр призывает рассматривать его ситуацию обособленно.
"Нет, мое будущее не связано с ним. Я не могу позволить себе, чтобы мое будущее зависело от кого-нибудь другого.
Когда он пришел в клуб, каждый узнал, что у нас очень хорошие отношения. Мы разговариваем обо всем — не только о футболе, но и о жизни в целом. Он хороший парень. Поэтому мы очень легко понимаем друг друга.
Нет, я не вел переговоров с клубом насчет нового контракта. Я просто играю матчи и хочу посмотреть, как завершится сезон, но пока мы ничего не обсуждали", — цитирует Ляказетта Sky Sports.