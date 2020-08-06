Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-капитан Тоттенхэма стал ассистентом Моуринью
Он провел всю свою карьеру в стане шпор
"Тоттенхэм" объявил о назначении бывшего футболиста и капитана команды, Ледли Кинга, на должность ассистента главного тренера Жозе Моуринью.
Кинг выступал за "Тоттенхэм" с 1997 по 2012 год, проведя всю карьеру в клубе. Всего на его счету 317 матчей за "шпор", в которых он забил 12 мячей и отдал 3 результативных передачи.
Introducing our new First Team Assistant...@LedleyKing ????#THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...