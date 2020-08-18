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В Ливерпуле выявлен случай заражения коронавирусом

Англия
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Пока не уточняется, кто это работник или игрок

В Ливерпуле выявлен случай заражения коронавирусом
Новина українською

В "Ливерпуле" был обнаружен случай заражения коронавирусом, сообщает Kronen Zeitung.

Инфицированный был выявлен по итогам тестирования. Источник не уточняет, является ли заражённый футболистом или работником клуба. В настоящее время мерсисайдцы находятся в Австрии на предсезонном сборе.

"Ливерпуль" в минувшем сезоне стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым за 30 лет. В 38 турах подопечные Юргена Клоппа набрали 99 очков и в турнирной таблице опередили ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 18 очков. В топ-4 первенства также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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В статье: Ливерпуль
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