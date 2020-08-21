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Вулверхэмптон готов подписать лидера Севильи

Англия
(1 голосов)

Он провел результативный сезон

Вулверхэмптон готов подписать лидера Севильи
Новина українською

"Вулверхэмптон" претендует на нападающего "Севильи" Лукаса Окампоса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний аргентинец привлек интерес со стороны английского клуба в матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Севилья" выбила "волков" из турнира.

В сезоне-2019/20 Окампос провел за "Севилью" 43 матча, на его счету 17 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

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В статье: Севилья Лукас Окампос
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 17:30
Так кого готовы подписать то... Окампоса или Родриго, или обоих... Причем тут Севилья с Окампосом.... Или нам самим выбрать кого готов подписать Вулвз... Писаки бл...
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magnumm (Шепетовка)
21.08.2020 в 17:17
Вулверхэмптон готов подписать лидера Валенсии ))))))) и ни слова про Валенсию в статье))) о профи 80 лвл писакиВулверхэмптон" претендует на нападающего "Севильи" Лукаса Окампоса, сообщает Sky Sports. не могут определиться___)))
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