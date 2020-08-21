Вулверхэмптон готов подписать лидера Севильи

"Вулверхэмптон" претендует на нападающего "Севильи" Лукаса Окампоса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний аргентинец привлек интерес со стороны английского клуба в матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Севилья" выбила "волков" из турнира.

В сезоне-2019/20 Окампос провел за "Севилью" 43 матча, на его счету 17 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.