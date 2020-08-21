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Вулверхэмптон готов подписать лидера Севильи
Он провел результативный сезон
"Вулверхэмптон" претендует на нападающего "Севильи" Лукаса Окампоса, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 26-летний аргентинец привлек интерес со стороны английского клуба в матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Севилья" выбила "волков" из турнира.
В сезоне-2019/20 Окампос провел за "Севилью" 43 матча, на его счету 17 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 17:30
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magnumm (Шепетовка)
21.08.2020 в 17:17
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