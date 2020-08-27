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У Погба обнаружен коронавирус

Англия
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Тест игрока показал позитивный результат

У Погба обнаружен коронавирус
Новина українською

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба обнаружен коронавирус, сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции.

Сообщается, что в составе сборной Франции полузащитника заменит 17-летний хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинжа.

В сентябрьских матчах Лиги наций сборной Франции предстоит встреча с национальными командами Швеции и Хорватии. Матчи пройдут 5 и 8 сентября соответственно.

В минувшем сезоне Погба провёл 16 матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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