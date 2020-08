Вернер забил за Челси в дебютном матче

Лондонский "Челси" играет против "Брайтона" в рамках контрольного матча.

Форвард "аристократов" Тимо Вернер открыл счет в этой встрече на 4-й минуте. Таким образом, немецкий нападающий забил гол за "Челси" в своем дебютном матче.

24-летней Вернер перешел в английский клуб из "Лейпцига" этим летом.

Видео гола Вернера

Only 3 minutes needed for #Ziyech and #Werner to prove themselves at the Stamford Bridge ????????????



pic.twitter.com/86KIhfyMgJ