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Вернер забил за Челси в дебютном матче
Тимо поразил ворота "Брайтона" в товарищеском матче
Лондонский "Челси" играет против "Брайтона" в рамках контрольного матча.
Форвард "аристократов" Тимо Вернер открыл счет в этой встрече на 4-й минуте. Таким образом, немецкий нападающий забил гол за "Челси" в своем дебютном матче.
24-летней Вернер перешел в английский клуб из "Лейпцига" этим летом.
Видео гола Вернера
Only 3 minutes needed for #Ziyech and #Werner to prove themselves at the Stamford Bridge ????????????— SnapGoal (@SnapGoal) August 29, 2020
pic.twitter.com/86KIhfyMgJ
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29.08.2020 в 19:31
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