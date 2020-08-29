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Вернер забил за Челси в дебютном матче

Англия
(1 голосов)

Тимо поразил ворота "Брайтона" в товарищеском матче

Вернер забил за Челси в дебютном матче
Новина українською

Лондонский "Челси" играет против "Брайтона" в рамках контрольного матча.

Форвард "аристократов" Тимо Вернер открыл счет в этой встрече на 4-й минуте. Таким образом, немецкий нападающий забил гол за "Челси" в своем дебютном матче.

24-летней Вернер перешел в английский клуб из "Лейпцига" этим летом.

Видео гола Вернера

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Тимо Вернер
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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
29.08.2020 в 19:31
Красава!!! Удачи, побед, бутсу и мяч рыжего цвета!!!
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