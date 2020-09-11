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Ливерпуль может подписать 17-летнего полузащитника дортмундской Боруссии

Англия
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Молодой талант подает большие надежды

Ливерпуль может подписать 17-летнего полузащитника дортмундской Боруссии
Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна может стать игроком "Ливерпуля", пишет Mirror.

По данным источника, мерсисайдцы видят в 17-летнем американце большие перспективы.

В прошлом сезоне Бундеслиги Рейна провел 15 матчей, в которых отметился голевой передачей.

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В статье: Юрген Клопп Джованни Рейна
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