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Ливерпуль может подписать 17-летнего полузащитника дортмундской Боруссии
Молодой талант подает большие надежды
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна может стать игроком "Ливерпуля", пишет Mirror.
По данным источника, мерсисайдцы видят в 17-летнем американце большие перспективы.
В прошлом сезоне Бундеслиги Рейна провел 15 матчей, в которых отметился голевой передачей.
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