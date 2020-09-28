Манчестер Юнайтед готовит новое предложение Боруссии по Санчо

"Манчестер Юнайтед" готов предложить дортмундской "Боруссии" новую сумму за переход полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, манкунианцы намерены предложить немецкому клубу около € 72 млн плюс бонусы, с помощью которых сумма может возрасти до € 100 млн. "Манчестер Юнайтед" надеется, что в последнюю неделю трансферного окна "Боруссия" примет это предложение. Напомним, изначально немцы запросили у "красных дьяволов" € 120 млн.

Санчо — воспитанник "Манчестер Сити". Летом 2017 года дортмундская "Боруссия" купила Джейдона у "горожан" за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний английский футболист забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.