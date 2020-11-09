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Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль, Чемпионат Англии, 8 ноября 2020

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор центрального матча восьмого тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Ливерпулем. Красные забили первыми - с пенальти отличился Салах. Однако довольно быстро Жезуз сравнял счет, классно сыграв в штрафной. Де Брюйне мог вывести Сити вперед, но не смог реализовать пенальти - бельгиец не попал в ворота. В конце концов, матч так и завершился. Ливерпуль - третий, МанСити - деястий.

Английская Премьер-лига. Восьмой тур
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Голы: Жезус 31 - Салах 13 пен.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Габриэль Жезус
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