Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор центрального матча восьмого тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Ливерпулем. Красные забили первыми - с пенальти отличился Салах. Однако довольно быстро Жезуз сравнял счет, классно сыграв в штрафной. Де Брюйне мог вывести Сити вперед, но не смог реализовать пенальти - бельгиец не попал в ворота. В конце концов, матч так и завершился. Ливерпуль - третий, МанСити - деястий.

Английская Премьер-лига. Восьмой тур

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1

Голы: Жезус 31 - Салах 13 пен.