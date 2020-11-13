Бывший тренер МЮ по физподготовке сравнил Роналду и Гигза

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" по физической подготовке Мик Клегг поделился воспоминаниями о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду, который выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год.

"До Криштиану Роналду лучшим спортсменом, с которым мне довелось работать, с точки зрения профессионализма был Райан Гиггз. Он был самым сильным и уделял много внимания деталям. Если Гиггз играл за "МЮ" до 40 лет, то Криштиану мог бы делать это, пока ему не исполнится 41 год. Роналду был единственным, кто был способен превзойти высокий уровень Райана.

Роналду продолжит менять свой стиль игры, как это сделал Гиггз. Он останется на вершине, потому что он одержим стремлением быть лучшим в истории и побьет рекорд Бицана в 805 голов.

Роналду много работает, очень внимателен к вопросам восстановления и сна. Он знает, как избежать лишнего стресса. Португалец уделяет пристальное внимание деталям", — цитирует Клегга Gazzetta dello Sport.

За всю карьеру 35-летний Роналду принял участие в 855 матчах, забил 644 гола и отдал 223 голевые передачи.