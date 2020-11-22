Каррагер: Когда Клопп пришел в АПЛ, топ-клубы вообще не переживали насчет Ливерпуля

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мыслями насчет главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

"Работа, проделанная Юргеном, поражает. Думаю, она даже лучше, чем принято считать. Когда он принял команду, сомневаюсь, что другие топ-клубы - "Ман Сити", Жозе в "МЮ", Почеттино в "Тоттенхэме", Венгер в "Арсенале" вообще переживали насчет "Ливерпуля". Мерсисайдцев рассматривали как команду, которая, возможно, попадет в четверку.

Трансферный комитет клуба проделал отличную работу, но самое важное – не просто купить игроков, а еще и правильно ими распорядиться. Отнюдь не совпадение, что значительная часть покупок "Ливерпуля" успешна. Во многом это благодаря Клоппу.

В первые годы Клоппа команда играла в невероятный футбол, но была не в состоянии выиграть АПЛ. Теперь же они играют в безжалостный футбол, словно машины", – рассказал англичанин.